В Латвии разрешили смотреть телеканал «Россия-РТР»

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14 декабря 2021, 19:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совершенно неожиданно в Латвию вернулся телеканал «Россия-РТР». Об этом сообщил руководитель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш.



Телеканал «Россия-РТР» начнет функционировать в Латвии с 15 февраля следующего года.



Напомним, что телеканал «Россия-РТР» был закрыт Национальным советом по электронным СМИ Латвии. Почему?



«Контент, который был виден на некоторых российских каналах был откровенно враждебным. Например, 100 тысяч жителей Латвии каждый день смотрели программу Владимира Соловьева»,- заявил г-н Аболиньш.



И что теперь? Владимир Соловьев в угоду Латвии, простите, должен отказаться от программы?



На этот вопрос латвийская сторона ответить не может, но уверяет, что мониторить будет тщательно, и если увидит нарушения, то трансляцию «России-РТР» прикроют в Латвии.

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