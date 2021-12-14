В Челябинске приняли генплан на 20 лет

Аргументы Недели → Общество

14 декабря 2021, 19:09 Анна Семенова

Исторический центр Челябинска застраивать запретят. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Заседание комиссии транслировалось в интернет.

Основные положения таковы: расширяться границы Челябинска больше не будут, развитие закладывается в существующих пределах. Задействовать будут так называемые неэффективные пространства: сносить ветхоаварийные дома, переделывать промзоны. Каждый горожанин должен иметь в шаговой доступности объекты социальной и инженерной инфраструктуры, скверы и общественные пространства. Дорожная и уличная сети подвергнутся реконструкции, чтобы была возможность добраться из любой точки города в желаемое место.

Один из важных моментов: в зоне исторической застройки больше не будут появляться «инородные» здания.



Большое значение будут придавать в ближайшие годы озеленению. Рекреационных пространств станет больше на 800 гектаров.



Также в документе заложили многочисленные мероприятия, направленные на улучшение городской среды. Будут приводить в порядок существующие места отдыха, парки и скверы. Промышленные предприятия также должны включиться в процесс озеленения города, улучшив территории вокруг себя.

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