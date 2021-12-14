В Челябинске появится еще один огромный МФЦ

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14 декабря 2021, 18:04 Анна Семенова

МФЦ пользуется огромной популярностью у горожан. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

Его запланировали на Университетской набережной в районе новой РМК-Арены.

Многофунциональные центры пользуются большой популярностью у челябинцев. Здесь в режиме одного окна можно получить сразу множество услуг. Немудрено, что на особенно популярные позиции собираются очереди. Сегодня МФЦ есть в разных районах города, и вскоре появится еще один. Огромное двухэтажное здание запланировали в районе строящейся РМК-Арены, рядом с Тополиной аллеей.

Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», на сайте госзакупок уже появился аукцион по данному объекту. Начальная цена - 228,328 миллиона рублей.

Всего пару недель дается на подачу заявки, а победитель торгов должен будет уже в феврале начать подготовительные работы.

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