Собянин объявил о продлении срока действия QR-кодов для переболевших COVID-19 до года

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14 декабря 2021, 18:10 Источник: Сергей Собянин

фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 14 декабря, объявил о продлении срока действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 до года. Срок действия QR-кода, выданного в Москве, переболевшим COVID-19, продлевается согласно федеральным требованиям.

Мэр рассказал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной. "Полностью выполнено постановление Главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики",- написал Собянин.

На федеральном уровне принято решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов (QR-кодов).

В соответствии с этим решением с 20 декабря 2021 года "срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев". Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев.

В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие 6 месяцев.

Если срок действия полугодового QR-кода уже истёк, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления.

QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, будут действительны один год.

Также Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трёх до двух календарных дней (до 48 часов). Это связано с возможным распространением более заразного омикрон-штамм.

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