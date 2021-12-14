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Собянин: Московские предприятия выполнили требования РПН о вакцинации 80% сотрудников

, 17:14 Источник: sobyanin.ru

Собянин: Московские предприятия выполнили требования РПН о вакцинации 80% сотрудников
Фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Москва выполнила требование РПН об обязательной вакцинации 80% работников.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной. За последнюю неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций – на 6%.

Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн. москвичей.  Полностью выполнено постановление Главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики. За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр Москвы призвал горожан бережно относиться к собственному здоровью и соблюдению мер предосторожности.

«Вакцинируйтесь и, когда настанет время, не забудьте пройти ревакцинацию», - заключил Собянин.

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ».

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