Собянин: Московские предприятия выполнили требования РПН о вакцинации 80% сотрудников

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14 декабря 2021, 17:14 Источник: sobyanin.ru

Фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Москва выполнила требование РПН об обязательной вакцинации 80% работников.



«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной. За последнюю неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций – на 6%.



Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн. москвичей. Полностью выполнено постановление Главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики. За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Мэр Москвы призвал горожан бережно относиться к собственному здоровью и соблюдению мер предосторожности.



«Вакцинируйтесь и, когда настанет время, не забудьте пройти ревакцинацию», - заключил Собянин.

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ».

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