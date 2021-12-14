ВОЗ экстренно направила в Южный Судан специальную группу для исследований после смерти 89 человек из-за неизвестной болезни
14 декабря 2021, 16:42
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Южный Судан целевую группу для экстренных исследований после смерти 89 человек за несколько последних недель из-за неизвестной болезни.
Южноафриканская радиостанция SABC передала информацию о том, что примерно 89 жителей Южного Судана стали жертвами от пока не выясненной болезни.
Эпицентром заболевания стал штат Джонглей на востоке африканской страны. Большинство заболевших живут в областях, затронутых крупнейшим за последние 60 лет наводнением. Предполагалось, что люди умерли от холеры, но эта версия не подтвердилась, поэтому ВОЗ экстренно направила в Южный Судан специалистов.
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