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ВОЗ экстренно направила в Южный Судан специальную группу для исследований после смерти 89 человек из-за неизвестной болезни

, 16:42

ВОЗ экстренно направила в Южный Судан специальную группу для исследований после смерти 89 человек из-за неизвестной болезни
фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Южный Судан целевую группу для экстренных исследований после смерти 89 человек за несколько последних недель из-за неизвестной болезни.

Южноафриканская радиостанция SABC передала информацию о том, что примерно 89 жителей Южного Судана стали жертвами от пока не выясненной болезни.

Эпицентром заболевания стал штат Джонглей на востоке африканской страны. Большинство заболевших живут в областях, затронутых крупнейшим за последние 60 лет наводнением. Предполагалось, что люди умерли от холеры, но эта версия не подтвердилась, поэтому ВОЗ экстренно направила в Южный Судан специалистов.

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