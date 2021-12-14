«Роснефть» в числе мировых нефтегазовых лидеров по вопросам экологии

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14 декабря 2021, 14:18

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

«Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project). По итогам независимой оценки «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В» - на уровень превышающий средний показатель глобального климатического рейтинга участников. При этом наивысшую оценку «А» получила деятельность «Роснефти» в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов.

CDP является наиболее авторитетной некоммерческой организацией, которая оценивает деятельность компаний в области охраны окружающей среды, их системы корпоративного управления и риск-менеджмента, а также уровень интеграции в стратегию вопросов, связанных с изменением климата. Климатические рейтинги CDP, присваиваемые компаниям по результатам оценки представленных ими отчетов, публикуются ведущими информационно-аналитическими агентствами наряду с финансовой информацией и учитываются инвесторами при оценке активов.

Проект CDP поддерживают 590 институциональных инвесторов, под управлением которых находятся средства на сумму 110 трлн долларов. В 2021 году в рейтингах CDP приняли более 13 тыс. предприятий (лишь 38 из них - российские), суммарная капитализация которых составляет около 64% от общей капитализации компаний, котирующихся на мировых фондовых биржах.

В интервью газете «Ведомости» первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро рассказал, что компания является одним из лидеров ESG-повестки. Основные принципы ESG интегрированы на всех уровнях корпоративного управления «Роснефти»: от совета директоров, комитета совета директоров по стратегии и устойчивому развитию до комитета по углеродному менеджменту. «Стоит подчеркнуть, что показатели KPI (ключевые показатели эффективности), связанные с ESG, также применяются на всех уровнях: от правления компании до конкретных бизнес-подразделений»,- отметил топ-менеджер «Роснефти».

«Роснефть» уделяет приоритетное внимание охране окружающей среды. С 2007 года компания ежегодно публикует Отчеты в области устойчивого развития. «Роснефть» является членом Глобального договора ООН, а в декабре 2018 года одобрила стратегию в части приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН.

В декабре 2020 года Компания представила План по углеродному менеджменту до 2035 года. «Роснефть» стала первой компанией в России, которая установила подобные долгосрочные цели по контролю выбросов. План предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и нулевого рутинного сжигания попутного газа.

Аналитики инвестиционного банка VТB Capital позитивно отреагировали на публикацию интервью первого вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро в газете «Ведомости». Они отметили, что фокус «Роснефти» на ESG обеспечивает ей интерес в инвестиционном сообществе. В американском инвестбанке JP Morgan одним из ключевых катализаторов привлекательности компании называют грядущее обновление ее стратегии, в том числе, в части мер борьбы с изменением климата. В конце октября глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне сообщил, что компания разрабатывает новую стратегию, ее приоритетами будут адаптация к вызовам энергоперехода и интеграция зеленой повестки в бизнес.

«Роснефть» на протяжении многих лет ведет комплексную работу по снижению выбросов парниковых газов. Уже сегодня компания опережает многих мейджоров, в том числе BP и Total, в контексте регулирования выбросов парниковых газов. Удельные выбросы компании последовательно снижались на протяжении последних лет. На прошлой неделе глава британской ВР Бернард Луни в интервью журналу Time открыто признал, что уже сегодня ВР уступает «Роснефти» по такому показателю, как удельные выбросы парниковых газов.

«Коэффициент выбросов CO2-эквивалента на 1000 б. н. э. у нашей компании составляет примерно 42,7 (Охват 1 и 2). Много это или мало? Для сравнения, если посмотреть на данные ESG-платформы Bloomberg, у Chevron этот коэффициент равен 50,5, у российской нефтяной компании «Лукойл» – 57,4, у группы «Газпром» – 64,6. А вот у TotalEnergies он составляет 36,5, у BP – 35,8. Эти компании считаются лидерами энергоперехода. Отрыв от них небольшой, но он есть»,- рассказал Касимиро.

«Я считаю, что «Роснефть» является одной из наиболее успешных компаний в области углеродного менеджмента. Почему? Потому что в расчет надо брать не только интенсивность выбросов, но также охват, масштаб и сложность деятельности компаний. Если рассматривать совокупный показатель, то «Роснефть», безусловно, лидирует. Кроме того, надо обязательно учитывать интенсивность энергопотребления. Для меня интенсивность энергопотребления – самая недооцененная метрика»,- добавил топ-менеджер «Роснефти».

По словам Касимиро, интенсивность энергопотребления «Роснефти» сегодня составляет 82,4 МВт ч на 1000 б. н. э. «Обратимся вновь к ESG-платформе Bloomberg. У TotalEnergies эта цифра составляет 97,9, у BP – 141,8, у Chevron – 221,1, у группы «Газпром» – 271,5. За последние три года мы повысили энергоэффективность компании на 15%, что позволило избежать выбросов парниковых газов в размере примерно 4 млн т CO2-эквивалента. С одной стороны, это хорошо влияет на издержки, а с другой – помогает окружающей среде и планете в целом. Я уже говорил о том, что соблюдение принципов ESG не должно сказываться на устойчивости и прибыльности бизнеса. Так вот, энергоэффективность – как раз яркий пример совмещения двух этих трендов»,- подчеркнул первый вице-президент «Роснефти».

Первоочередное внимание при работе над контролем выбросов «Роснефть» уделяет эмиссии метана. Осознавая свою ответственность, «Роснефть» в 2019 году присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний и подписала «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа», которые предусматривают последовательное снижение выбросов метана, повышение точности данных о выбросах метана, повышение прозрачности и многое другое.

«Роснефть» реализует комплексную программу усовершенствования производственных процессов и инициатив по сокращению выбросов метана. Расширение этой программы, а также внедрение инновационных технологий: беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов – как раз будет способствовать снижению интенсивности выбросов метана ниже 0,25%.

«В прошлом году мы успешно испытали передовые технологии обнаружения метана: дистанционное лазерное сканирование, БПЛА, инфракрасные камеры, ультразвуковые детекторы. Все эти технологии уже работают на трех дочерних предприятиях «Роснефти», а в ближайшее время мы собираемся внедрить их на производственных объектах еще 10 дочерних компаний», - рассказал Касимиро.

«Роснефть» изменяет структуру производства в пользу более экологически чистых продуктов, увеличивая добычу газа и его долю. В 2013 – 2020 годах добыча газа компанией увеличилась в 1,6 раза - до 62,8 млрд куб. м в год. Это одна из лучших динамик роста в отрасли. По итогам 2020 года доля газа превысила 20% от общей добычи углеводородов НК «Роснефть». «Мир делает ставку на газ, и мы не хотим остаться в стороне,- заявил Касимиро. - У нас есть программа инвестиций в газовую сферу. Согласно этой программе, мы планируем нарастить долю природного газа в нашем портфеле с 20 до 25%. У нас уже есть такие перспективные гринфилды, как «Роспан» и «Харампурнефтегаз», общий потенциал добычи которых превышает 45 млрд куб. м в год. Разработка ведется передовыми методами, активно тестируются низкоуглеродные технические решения».

При этом в рамках Плана по углеродному менеджменту предусмотрено достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа. По ряду ключевых Обществ «Роснефти» этот показатель уже достиг целевой величины. Среди них: «Самотлорнефтегаз», ООО «РН-Ванкор», «РН-Пурнефтегаз», «Харампурнефтегаз», Северное Чайво, «Башнефть-добыча», «Соровскнефть» и другие. По словам Касимиро, в период с 2013 по 2020 года капитальные вложения «Роснефти» в проекты по утилизации ПНГ превысили 164 млрд рублей.

«Роснефть» продолжает укреплять позиции в международных ESG рейтингах. На прошедшей в сентябре в Нью-Йорке 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН «Роснефть» получила статус компании – лидера в области устойчивого развития и была включена в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и Десяти принципам ответственного бизнеса. «Особо хочу отметить, что сегодня таким статусом обладают 37 компаний, из которых всего четыре относятся к нефтегазовому сектору. Это TotalEnergies, Sinopec, Eni и «Роснефть»,- рассказал Дидье Касимиро.

Важное значение в своей ESG повестке «Роснефть» уделяет заботе о водных ресурсах. Яркий пример деятельности компании по управлению водными ресурсами – модернизация самого большого в Евразии комплекса очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим» производительностью 84 тыс. куб. м/день, который обеспечивает очистку промышленных, ливневых и коммунальных сточных вод с НПЗ «Башнефти» и 66 уфимских предприятий. «В целом, за последние семь лет доля повторно используемой и переработанной воды в деятельности Роснефти превысила 90%»,- рассказал Дидье Касимиро.

Компания признана одним из лидеров ESG рейтинга Bloomberg среди ведущих компаний нефтегазовой отрасли (оценивает информационную открытость в области ESG).

В 2021 году FTSE Russell, подразделение Лондонской фондовой биржи, вновь включило ПАО «НК «Роснефть» в список участников группы международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series, который обновляется два раза в год. По своим показателям Компания опережает 90% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой классификации (ICB supersector) c рейтингом 3,9 баллов из 5.

«Лидерство в международных рейтингах – это результат кропотливой работы. Четыре года назад «Роснефть» первой в России заявила о необходимости достижения лидерских позиций в отрасли по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Мы были первой российской нефтегазовой компанией, которая интегрировала цели ООН в области устойчивого развития в свою бизнес-стратегию. Совет директоров утвердил публичную позицию по этому вопросу в декабре 2018 г. И «Роснефть» была первой компанией в России, которая приняла план углеродного менеджмента с четкими целевыми показателями. Таким образом, ESG сегодня – это часть структуры компании»,- подытожил Касимиро в интервью «Ведомостям».





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