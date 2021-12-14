Сервис «Портфолио учащегося» получил высокую оценку москвичей

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2021, 14:02

На платформе «Активный гражданин» более 75 тысяч жителей Москвы оценили сервис «Портфолио учащегося» в приложении «Дневник МЭШ». Из них 75% поставили 5 баллов из 5 возможных, а общая оценка сервиса составила 4,5 балла. Мобильная версия электронного портфолио появилась в конце ноября, а в сентябре была представлена его веб-версия.



С момента запуска сервиса в него было добавлено свыше 2,2 миллиона записей о достижениях столичных школьников. Новинкой воспользовались уже более 200 тысяч учащихся московских школ и их родителей.

Напомним, что «Портфолио учащегося» аккумулирует всю информацию о достижениях учащегося, включая успехи на олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях. Данные размещаются в хронологическом порядке по шести разделам: «Учеба», «Наука», «Спорт», «Творчество», «Гражданская активность» и «Культура».

Часть сведений заносится в электронное портфолио автоматически или с помощью операторов, а часть ребята смогут внести самостоятельно. С момента начала работы сервиса школьники и их родители внесли в портфолио более 4 тысяч документов, большая часть из которых (43%) была добавлена в раздел «Учеба».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости