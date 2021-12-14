Аргументы Недели Общество 13+

Реставрация Ханского гарема обойдётся госбюджету в почти два миллиарда рублей

, 12:27 Источник: Аргументы Недели - Крым

Реставрация Ханского гарема обойдётся госбюджету в почти два миллиарда рублей

Новому министру культуры Крыма предстоит подписать договор на реставрационные работы стоимостью почти два миллиарда рублей.

Сообщается, что в 2022 году запланировано заключение контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ по объектам «Сады и парковые сооружения», «Ханская мечеть (II этап)», «Екатерининская миля», «Главный корпус» и «Гарем».

Заказчиком работ выступает Государственное автономное учреждение Республики Крым «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры», отнесенное к ведению Минкульта РК.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

Общество

Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ в 2022 году скорее всего пройдет в допандемийном формате

Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ в 2022 году скорее всего пройдет в допандемийном формате

ЕГЭ (единый госэкзамен) в российских школах в будущем году планируется провести в обычном формате. Однако ведомство намерено внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Наука

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Политика

Экономика

Политика

Культура

Наука

Общество

Происшествия

Культура

Происшествия

Экономика

Шоу-бизнес

Экономика

Общество

Культура

В мире

Общество

Общество

В мире