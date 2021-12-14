Реставрация Ханского гарема обойдётся госбюджету в почти два миллиарда рублей

Новому министру культуры Крыма предстоит подписать договор на реставрационные работы стоимостью почти два миллиарда рублей.
Сообщается, что в 2022 году запланировано заключение контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ по объектам «Сады и парковые сооружения», «Ханская мечеть (II этап)», «Екатерининская миля», «Главный корпус» и «Гарем».
Заказчиком работ выступает Государственное автономное учреждение Республики Крым «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры», отнесенное к ведению Минкульта РК.
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