Реставрация Ханского гарема обойдётся госбюджету в почти два миллиарда рублей

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14 декабря 2021, 12:27 Источник: Аргументы Недели - Крым

Новому министру культуры Крыма предстоит подписать договор на реставрационные работы стоимостью почти два миллиарда рублей.



Сообщается, что в 2022 году запланировано заключение контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ по объектам «Сады и парковые сооружения», «Ханская мечеть (II этап)», «Екатерининская миля», «Главный корпус» и «Гарем».



Заказчиком работ выступает Государственное автономное учреждение Республики Крым «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры», отнесенное к ведению Минкульта РК.

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