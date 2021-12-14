Баста рассказал, что ему предлагали выдвигаться в Госдуму, но он отказался

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14 декабря 2021, 11:27 Источник: RTVI

Баста, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал в интервью RTVI, что ему поступали предложения баллотироваться в депутаты Госдумы, но он отказался.

«У меня, честно говорю, были предложения. В Думу. Я всегда говорю: ребята, во-первых, я неблагонадежный. Как у меня в песне «Зять»: «Репутация сомнительная и характер склочный, Я тот проходимец и та еще сволочь». Поэтому точно это не мое. Наблюдать за этим, разрываться, веселиться, читать… Я бы этого не смог точно, это очень тяжело».

Исполнитель признался, что лучшее занятие для него «делать музыку».

«Вот клянусь, самое лучшее мое время — когда я сижу на студии и делаю музяку, вот это я обожаю просто»,- сказал он.

Напомним, на состоявшихся в сентябре выборах из числа "звездных" кандидатов в Госдуму избраны певец Денис Майданов и актер Дмитрий Певцов.

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