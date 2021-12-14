Исследование МГУ: мигранты из Средней Азии зарабатывают в России в среднем 47,1 тысячи рублей в месяц

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14 декабря 2021, 10:57 Источник: "Российская газета"

Иностранные рабочие, Zamir Usmanov/globallook.com

Средняя месячная зарплата иностранного рабочего из республик Средней Азии составляет в России 47,1 тысячи рублей. Таковы данные совместного исследования Федерации мигрантов России и МГУ.

По данным Росстата, средняя начисленная зарплата гражданина России в настоящий момент - 54,6 тысячи рублей в месяц, а медианная - 32,4 тысячи рублей.

«Средние зарплаты мигрантов оказались очень близки к средним зарплатам россиян. Правда, они сами хотели бы зарабатывать в среднем 77,2 тысячи рублей» - прокомментировал результаты исследования президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

При этом, как показывают данные опроса, проведенного в ходе исследования, лишь четвертая часть иностранных рабочих трудится по 8 часов в день. До десяти часов в сутки работают 27,5% из них, от 10 до 12 часов - 27%, а более 12 часов - 22,4%. «То есть около 80% иностранных работников трудятся дольше, чем позволяет отечественное законодательство»,- отметил Коженов.

Ранее сообщалось о планах правительства Москвы отказаться в ближайшем будущем от иностранной рабочей силы.

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