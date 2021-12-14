Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ в 2022 году скорее всего пройдет в допандемийном формате

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2021, 10:17 Источник: "Российская газета"

ЕГЭ, Aleksander Polyakov/globallook.com

ЕГЭ (единый госэкзамен) в российских школах в будущем году планируется провести в доковидном формате. Однако ведомство намерено внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов»,— сообщил глава ведомства. ЕГЭ пройдет как обычно - с 26 мая по 2 июля.

Кроме того, Музаев подчеркнул, что из-за пандемии два года подряд (в 2020 и 2021 годах) не было досрочной волны ЕГЭ. В будущем же году она запланирована с 21 марта по 18 апреля.

Глава Рособрнадзора заверил также, что в случае ухудшения ситуации проведение экзамена «переформатируют».

«Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны»,— заявил Музаев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости