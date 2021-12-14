Почему нет точных данных о ныне здравствующих участниках легендарного парада 7 ноября 1941 года?

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2021, 08:26 Геннадий Иванов, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России»

Фото: Воробьев М.А.

Неординарный случай произошёл на Форуме ветеранских организаций «Эстафета поколений – эстафета доблести», прошедшем 3-5 декабря в Общественной палате РФ. Событие было посвящено 80-летию начала контрнаступления Красной армии под Москвой. Во второй день заседаний делегаты поддержали предложение представителя от Тюменской области и провозгласили троекратное «ура» в честь Михаила Воробьёва, который накануне в своём видеообращении приветствовал делегатов Форума.

Михаил Алексеевич Воробьёв из города ссыльных декабристов Ялуторовск Тюменской области – уникальный для нашего времени человек. Судите сами: в течение месяца он отметил сразу три знаменательных юбилея: 80-летие участия в параде 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади, 80-летие контрнаступления Красной армии под Москвой и в этот же день – 5 декабря ему исполнилось 100 лет!

В выступлении на Форуме было сказано, что известно лишь о трёх доживших до наших дней участниках того легендарного парада 7 ноября, но делегат из Волгоградской области известил ещё об одном – из города-героя Волгограда…

Здесь я не могу не сказать о серьёзной проблеме: нет точных данных о количестве ныне здравствующих участниках парада 1941 года, а также Парада Победы 24 июня 1945 года. Во всяком случае, мои попытки выяснить это по телефонной связи не увенчались успехом: судя по всему, ни в министерстве обороны, ни во Всероссийской организации ветеранов таких данных нет. Вопрос: почему? Неужели неинтересно? Наверняка, регионы владеют информацией обо всех ныне здравствующих своих земляках – участниках тех исторических парадов. Конечно, при одном условии: если они, несмотря на столь почтенный возраст, смогли дожить до наших дней…

Приведу краткую информацию об известных мне ныне здравствующих участниках парада 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади. В алфавитном порядке.

Воробьёв Михаил Алексеевич. Родился 5 декабря 1921 года, проживает в городе Ялуторовск Тюменской области, майор в отставке. Лагодин Василий Михайлович. Родился 31 декабря 1920 года. Проживает в городе Красноармейск Московской области, старшина в отставке. Терещенко Василий Михайлович. Родился 16 ноября 1922 года, проживает в Волгограде, полковник в отставке. Уткин Борис Павлович. Родился 23 февраля 1923 года, живёт в Москве, генерал-полковник в отставке.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости