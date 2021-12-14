Жители Башкирского села, оставшиеся без медицинской помощи, записали видеообращение к Владимиру Путину

Жители башкирского села Кандры записали видеообращение к Владимиру Путину — они рассказали, что в результате «оптимизации» остались без доступной медицинской помощи.
«В нашей больнице на 12 декабря закрыто хирургическое отделение, отделение гнойной хирургии, чистая хирургия, гинекологическое отделение, полностью закрыто детское отделение (педиатрия), в паллиативном отделении осталось всего 10 койкомест — это на 16 деревень, 17 тыс. населения»,- говорится в обращении.
Жители рассказали также, что станция «скорой помощи» переведена за 80 километров от села и люди вынуждены часами ждать медиков - «многие умирают в реанимации или не доехав до больницы».
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