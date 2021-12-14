После вмешательства депутата Госдумы челябинцу пообещали оплатить больничный
14 декабря 2021, 07:04 Татьяна Михайлова
Работник обратился к Яне Лантратовой во время ее визита на Южный Урал.
Инженер одного из предприятий Челябинска попросил депутата Государственной думы Яну Лантратову восстановить справедливость. На работе ему отказали в оплате больничного листа. После этого выяснилось, что инженера даже не трудоустроили по всем установленным законом правилам.
«В нашей общественной приемной Вячеславу Владимировичу помогли составить исковое заявление в суд и восстановить — отстоять свои права. Работодатель признал исковые требования и согласился на мировое соглашение», — рассказала на своей странице в инстаграме депутат.
Челябинец получил полагающуюся ему зарплату. В его трудовую книжку наконец-то внести запись, вскоре он получит положенную оплату больничного листа.
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