После вмешательства депутата Госдумы челябинцу пообещали оплатить больничный

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14 декабря 2021, 07:04 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Работник обратился к Яне Лантратовой во время ее визита на Южный Урал.

Инженер одного из предприятий Челябинска попросил депутата Государственной думы Яну Лантратову восстановить справедливость. На работе ему отказали в оплате больничного листа. После этого выяснилось, что инженера даже не трудоустроили по всем установленным законом правилам.

«В нашей общественной приемной Вячеславу Владимировичу помогли составить исковое заявление в суд и восстановить — отстоять свои права. Работодатель признал исковые требования и согласился на мировое соглашение», — рассказала на своей странице в инстаграме депутат.

Челябинец получил полагающуюся ему зарплату. В его трудовую книжку наконец-то внести запись, вскоре он получит положенную оплату больничного листа.

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