Депутаты ЗСО присоединились к благотворительной акции «Снеговики-добряки»

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2021, 07:00 Татьяна Михайлова Источник: Законодательное Собрание Челябинской области

Фото с сайта Законодательного Собрания Челябинской области

Флешмоб прошел в минувшие выходные в Челябинске. Акция направлена на поддержку и исполнение новогодних желаний детей с тяжелыми заболеваниями.

12 декабря перед ледовой ареной «Трактор» собрались неравнодушные жители Челябинской области — представители организаций и компаний, а также частные лица. Они слепили из снега или изготовили из любых других материалов снеговиков символ единения во имя доброго дела. Участники флешмоба подарят на Новый год детям с тяжелыми заболеваниями желанные подарки.

Благотворительную акцию поддержали депутаты Законодательного Собрания Челябинской области.

«Командой депутатов мы хотим исполнить самые заветные новогодние желания этих детей, подарить им новогоднюю сказку, веру в чудеса, непередаваемое ощущение радости от подарка», — прокомментировал спикер регионального парламента Александр Лазарев. Он поблагодарил всех, кто подготовил акцию и присоединился к ней, а затем передал организаторам денежный сертификат.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости