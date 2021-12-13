Наркоторговец в Подольске избил девушку и угрожал ее убить

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13 декабря 2021, 23:34

pixabay.com

Полицейские обнаружили более трех килограммов наркотиков у молодого человека, который избил девушку и угрожал ее убить в общежитии подмосковного Подольска. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

«Поступило сообщение, что мужчина, находясь в комнате общежития на улице Кирова, нанес телесные повреждения девушке и угрожает ей убийством. Прибывшие по указанному адресу сотрудники ППС задержали злоумышленника - двадцатишестилетнего местного жителя», - рассказали в ведомстве.

У наркоторговца было найдено два свертка с порошкообразным и растительным веществами. Кроме этого, на месте происшествия изъяли коробку. В этой коробке было десять свертков с порошком, три зип-пакета с веществом зеленого цвета, восемь брикетов и сто сорок восемь таблеток.

«Согласно исследованию, изъятые вещества являются марихуаной, общей массой более двух килограммов, гашишем, общей массой более 700 граммов, амфетамином, общей массой около 300 граммов и 148 таблетками МДМА. Всего из незаконного оборота изъято свыше трех килограммов наркотиков», - рассказали в главке.

По данному факту завели дело по статье 228.1 УК РФ и составили протокол по статье 20.1 КоАП. Подозреваемого заключили под стражу.

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