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Сотрудники Росгвардии помогли московскому ребенку

, 22:59

Сотрудники Росгвардии помогли московскому ребенку
pixabay.com

Пресс-служба московского ГУ Росгвардии сообщила о сотрудниках ОМОН, которые помогли маленькому мальчику на улице.

Ребенок в вечернее время был один у проезжей части рядом со станцией метро «Черкизовская». Росгвардейцы обратили внимание на плачущего мальчика и узнали, что он вышел с тренировки и не смог найти свою маму, которая должна была за ним приехать.

Также правоохранители выяснили, что ребенок не может связаться с родителем из-за отсутствия телефона.

Все разрешилось благополучно. Росгвардейцы отвели потеряшку к тренеру, который приглядел за ним до приезда мамы. Она, как позже выяснила «Вечерняя Москва», застряла в пробке.

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