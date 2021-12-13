Аргументы Недели Общество 13+

Щелковский суд рассматривает дело о выращивании конопли

, 22:48

Щелковский суд рассматривает дело о выращивании конопли
pixabay.com

Правоохранительные органы отправили в суд уголовное дело, касающееся женщины, которая выращивала наркосодержащее растение на своем участке. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

В Щелкове, в период с апреля 2020 по июль 2021, женщина взращивала семена рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплёвые. Также, правонарушительница хранила как высушенные, так и измельченные части конопли.

Полиция изъяла порядка 450 кустов наркотического растения и около одного килограмма высушенного вещества.

Дело отдано в суд. Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 231 УК РФ и части 2.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЛК

В мире

Глава МИД ФРГ: немецкий регулятор признал «Северный поток-2» не соответствующим нормам ЕС

Глава МИД ФРГ: немецкий регулятор признал «Северный поток-2» не соответствующим нормам ЕС

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разъяснила свои слова о том, что запуск российского трубопровода «Северный поток-2» не может быть одобрен из-за несоответствия европейскому энергетического законодательству.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире