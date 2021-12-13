Щелковский суд рассматривает дело о выращивании конопли

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13 декабря 2021, 22:48

pixabay.com

Правоохранительные органы отправили в суд уголовное дело, касающееся женщины, которая выращивала наркосодержащее растение на своем участке. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».



В Щелкове, в период с апреля 2020 по июль 2021, женщина взращивала семена рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплёвые. Также, правонарушительница хранила как высушенные, так и измельченные части конопли.



Полиция изъяла порядка 450 кустов наркотического растения и около одного килограмма высушенного вещества.



Дело отдано в суд. Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 231 УК РФ и части 2.

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