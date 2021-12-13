В Риге проходит акция протеста несмотря на запрет властей

Аргументы Недели → Общество 13+

13 декабря 2021, 19:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 13 декабря, в Риге проходит акция протеста под девизом «Вернуть власть народу». Организатор массовых акций – депутат Сейма Алдис Гобземс.

Стоит отметить, что Рижская Дума отказалась разрешить данное мероприятие – так рекомендовали правоохранительные органы. Но причина, по моему мнению, кроется в другом: депутат Сейма и его партия «Закон и порядок» становится очень популярной в Латвии, а вот ее представителей нет в РД, но зато те партии и депутаты, которые заседают в самоуправлении столицы, увы, окончательно потеряли уважение народа. Так какой смысл руководству РД разрешать подобный митинг?

Итак, около президентского дворца собрались люди. На данный момент присутствуют на митинге более 1,5 тысячи человек. Следует отметить, что депутат Сейма Алдис Гобзем хорошо подсуетился перед мероприятием: в каждом районе Риги были развешаны объявления об акции. Да и сам г-н Гобземс объявил в социальных сетях, что мероприятие будет продолжаться «до победы!»

Что хочет депутат Сейма от этой акции?

Чтобы вся «власть перешла к народу!» Кстати, люди у президентского замка скандирует постоянно: «Вернуть власть народу!» Более того, люди призывают полицейских переходить на их сторону.

Видимо, митинг будет до «финальной точки»…

Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке:

«Это оголтелый популизм одного человека. К сожалению, в Латвии нет умного лидера, который повел бы народ за собой. Это место занял Алдис Гобземс. Я ни на одну минуту не верю ему: исключительное желание пропиарить себя перед предстоящими выборами. И он выбрал такой путь и манеру поведения. Очень, видимо, хочет быть похож на Владимира Жириновского. Но если лидер ЛДПР имеет определенную харизму и авторитет, то у Гобземса все это смахивает на анархию. Напомню, что Алдис Гобземс был преуспевающим адвокатом, который захотел «сходить в политику»… Сходил и не очень удачно. Могу сказать, что в среде юристов бытует мнение (и правильное), что г-н Гобземс принимает определенные препараты, видимо, выписанные специалистом-медиком для лечения… Диагноз не хочу озвучивать – не имею права, но любой врач вам скажет, что человеку требуется медицинская помощь. Мне жаль народ: не все видят, что хочет Гобземс… Манипулирует людьми. Кому он конкретно помог? И потом… если ты так радеешь за народ, то будь с народом во всем! А то получается, что многие живут от зарплаты до зарплаты, не могут оплатить счета или безработные, а Алдис Гобземс не скрывает (судя по фото в социальных сетях), что одевается от «армани», сидит на «шанели» и умывается «версачи». Дурь в квадрате!»

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