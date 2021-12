Красиво жить не запретишь: о расточительстве латвийских чиновников​

Аргументы Недели → Общество 13+

13 декабря 2021, 18:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь латвийские СМИ «взорвались» праведным гневом: очередные непомерные расходы, которые учинило латвийское правительство! Глава МВД Латвии Мария Голубева решила построить золотой забор на границе с Белоруссией. Дама, увы, государственных денег не считает.



Не секрет, что министр внутренних дел особенно любит роскошь и воображаемую аристократию. Публично уже звучала информация, что ее увлечение - поместья времен Жанны д'Арк и прочее. Похоже, что она хочет продолжить эту практику за государственный счет и пустить государственные деньги на ветер.



Но обо всем по порядку. В августе стало ясно, что Национальное агентство по закупкам (NVA) начало опрашивать участников рынка, проводя маркетинговые исследования о том, какая колючая проволока вообще имеется в наличии.



Тут стоит добавить, что недавно был расторгнут контракт с предыдущими строителями белорусской границы SIA “Igate”. Казалось бы, можно возобновить отношения с этой компанией. Но нет. Это было бы слишком просто и, учитывая накаленную атмосферу вокруг этой закупки, довольно подозрительно.



Поэтому нам пришлось обратиться к другим участникам рынка. Компания Brief Ltd предлагала самую качественную и острую колючую проволоку с маркировкой CBT. В принципе, использование этого вида колючей проволоки на границе - хорошая практика, и она должна в запасах каждой нормальной, адекватной страны.



Но, конечно, не в Латвии. Колючая проволока может использоваться во многих местах, в различных ситуациях, в особых случаях, поэтому вполне нормально, что она хранится в запасе на случай, если вам вдруг понадобится, например, отделить обезумевшую толпу от министров иностранных дел НАТО.



Компания Brief Ltd предложила 111 километров колючей проволоки за более чем миллион евро. На что NVA ответили - нет, нет, нет, CBT слишком дорого для нас, мы будем покупать BTO. BTO намного более простая проволока, она может не стать препятствием для большой группы нарушителей границы или мужчин, вооруженных хорошим инструментом.



Победителем этой закупки стала компания SIA “Brief”, которая при этом предложила не самую низкую цену. В кулуарах потом объяснили, что эта фирма просто пообещала все установить значительно быстрее остальных, что является грубейшим нарушением проведения тендера.



С SIA “Brief” был заключен договор на 480 000 евро, но когда пограничники узнали, что им поставят плохую проволоку, они серьезным образом предупредили, что при помощи BTO мигрантов не остановить. Пока контракт с компанией Brief оставался в силе, на рынке появились сообщения о том, что NVA интенсивно ищет более мощную колючую проволоку CBT и выясняет, какие компании имеют ее на складе. Кроме того, был запущен новый тендер на закупку колючей проволоки типа CBT.



Причем SIA “Brief” на этот тендер уже не позвали, хотя у них было готовое предложение. Их предложение даже не рассматривали.



А зачем, если цель – купить как можно дороже и у своих?



И вот тогда тендер выиграла уже SIA “Aimasa”, чья цена за проволоку CBT была уже в разы выше, чем у “Brief”.



Давайте, сравним цифры.



Компания Aimasa Ltd обеспечит 37 километров BTO, самого простого типа колючей проволоки, по цене 7 450 евро за километр, или в общей сложности за 275 650 евро. Компания Brief Ltd была готова поставить то же самое почти в два раза дешевле, по 4 400 евро за километр, на общую сумму 162 800 евро. Таким образом, NVA переплатит 112 850 евро.



Компания Aimasa Ltd обеспечит 49 километров CBT, или колючей проволоки высшего качества, по цене 9 910 евро за километр, или в общей сложности за 485 590 евро. Предложение компании Brief Ltd составляло 6100 за километр или 298 900 евро. Это приведет к переплате в размере 186 690 евро.



Другое предприятие, ООО DN sistēma, оборудует 25 километров колючей проволокой CBT по цене 12 350 евро за километр или в общей сложности за 308 762 евро, в то время как ООО Brief сделало бы то же самое за 152 500 евро. Тут NVA очень старается переплатить 156 262 евро.



Общая сумма, которую NVA переплатит за золотую колючую проволоку на белорусской границе, приближается к полумиллиону евро, или 455 802 евро.



Кстати, латвийский производитель колючей проволоки предложил построить забор еще дороже и со сроком исполнения в два месяца.



И здесь возникают вопросы. Почему техническая спецификация была изменена в ходе выполнения контракта? Нет доказательств, что это произошло из-за пограничников, но я лишь предполагаю, что их мнение могло стать причиной изменения технических характеристик. Они хорошо понимают разницу между CBT и BTO. Почему они сначала рассматривают вариант CBT, затем переходят к BTO, а потом возвращаются к CBT. Либо кто-то указал на то, что BTO недостаточно подходит, либо где-то на рынке имелось много CBT?



Так что в очередной раз можно предположить, что золотые проекты в Латвии в почете, ведь эта золотая колючая проволока, которую установят не без ведома Голубевой, являются еще одним доказательством того, что покупать по высокой цене - это особое ноу-хау обновленной Латвии, которое с каждым следующим разом сияет все лучше. Более того, никто уже даже не пытается скрывать, что покупает втридорога, потому что это уже становится своего рода хорошей практикой. И кто знает, может быть, в будущем нас жду одни золотые закупки.

