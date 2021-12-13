Политолог Александр Асафов запустил уникальную интерактивную карту муниципальных округов к предстоящим выборам в Москве

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13 декабря 2021, 18:11

Фото: «Гражданские силы.ру»

Независимый политолог и политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов запустил проект, посвященный муниципальным выборам в Москве 2022 года. На первой в Москве интерактивной карте собрана детальная информация о всех действующих муниципальных депутатах столицы.



Муниципальные выборы пройдут в Москве 11 сентября 2022 года в 125 муниципальных образованиях - 124 районах и городском округе Троицк.



«Столица входит в новый электоральный цикл. Многие представители политического сообщества Москвы уже активно включились в обсуждение грядущей муниципальной кампании. Учитывая такой высокий интерес, считаю важным собрать единую информацию. Это поможет избирателям понять, кто такие муниципальные депутаты, и кто сейчас работает в этой должности в Москве», - рассказал Асафов изданию.



На информационном ресурсе можно узнать состав депутатов всех муниципальных образований столицы в удобном формате, просто нажав на нужный район на карте. Кроме того, карта окрашена в логике большинства депутатов в совете от той или иной партии. Например, можно посмотреть, в каких Советах депутатов большинство у самовыдвиженцев или представителей партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Яблоко». Есть районы, где большинства нет ни у одной партии – они помечены серым цветом.



С помощью карты можно узнать контактные данные депутатов и ссылки на их соцсети, время приема жителей и биографию с количеством выдвижений.



Подобная карта на сегодняшний день является единственным информационным ресурсом, где в одном месте в интерактивном формате собраны все данные по всем муниципальным депутатам столицы.



Актуальные данные о выборах также доступны на телеграм-канале эксперта «АСАФОВ».



О проекте Asafov.ru.



Интернет-проект Asafov.ru заработал в июне 2020 года. Он призван повысить информированность населения о политических процессах в России. Первая его часть коснулась поправок в Конституцию РФ, где политолог простым языком объяснил суть предлагаемых изменений.



В 2020 году политолог детально разобрал выборы губернаторов 18 регионов России. В марте 2021 года он запустил информационный раздел, посвященный анализу кандидатов в Госдуму VIII созыва по Москве, а также другим выборам, которые проходили в столице и регионах России.



В 2021 году Асафов победил в «Конкурсе политологов» в номинации «Лучший политический аналитик».

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