Театр Даугавпилса начал сотрудничество с институтом им. Б. Щукина

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13 декабря 2021, 17:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Даугавпилсский театр

Совершенно замечательно, что культурное сотрудничество между Россией и Латвией не прекратилось: председатель правления Даугавпилсского театра Олег Шапошников и ректор театрального института им. Б. Щукина встретились в Москве.

Встретились, чтобы подписать договор о взаимном сотрудничестве. Цель – обмен опытом, развитие театрального мастерства, многогранное сотрудничество в области искусства и образования.

Стоит отметить, что и ранее Даугавпилсский театр сотрудничал с театром им. Вахтангова.

Что можно ждать от сотрудничества?

Конечно, реализацию программы повышения квалификации театральных работников, обмен опытом через мастер-классы, организацию совместных мероприятий, обмен гастролями, а также прием абитуриентов в театральный институт им. Б. Щукина.

«Нам очень приятно стать партнерами Даугавпилсского театра в реализации долгосрочной программы развития. Такой смелый шаг в прибалтику мы делаем, чтобы способствовать продвижению вахтанговской методики преподавания театрального искусства в зарубежных странах. Мы сотрудничаем не первых год, но только сейчас, в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», у нас появилась возможность придать мощный импульс нашей совместной деятельности. Мы хотим больше общаться, обмениваться творческими идеями, привлекать больше иностранных абитуриентов и продолжить традицию развития национальных театров, чем и славится наш институт. Очень приятно, что и со стороны коллег из Латвии мы видим взаимное стремление к сотрудничеству», - отметил ректор театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев.

В добрый путь!

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