Задержан экс-председатель думы Чукотки, который незаконно сам себя премировал

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13 декабря 2021, 16:46 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Суд арестовал бывшего председателя думы Чукотки Александра Маслова. Он обвиняется в превышении полномочий. По версии СКР, в период с 2019 по 2021 год Маслов единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя, при этом размеры премий значительно превышали установленные ему суммы выплат советом думы автономного округа.



Сообщается, что Маслов также издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы. Благодаря этим действиям, бюджету Чукотского автономного округа был причинен ущерб в сумме более 8,9 млн рублей.



Помимо этого, по свидетельству депутата Госдумы Александра Хинштейн, Маслов незаконно получал дополнительные денежные средства из Пенсионного фонда РФ, не являясь при этом неработающим пенсионером. В итоге сумма ущерба от противоправных действий экс-председателя думы составила более 1,1 млн рублей.



Также, по словам Хинштейна, фиктивное освобождение Маслова от депутатских обязанностей позволило ему незаконно получить почти 2,5 млн рублей компенсации за увольнение.





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