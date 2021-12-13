В Новосибирске учительница уволилась из гимназии из-за резонанса после видео в соцсетях её танца в белье

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13 декабря 2021, 15:55 Источник: Говорит Москва

фото: pixabay.com

В Новосибирске 23-летняя учительница Виктория Каширина уволилась из частной гимназии из-за резонанса после видео в соцсетях её танца в нижнем белье. Педагог сама выложила в сеть видеозапись, как она танцует в стиле exotic dance.

Одна из родительниц школьниц посмотрела видео и эмоционально призвала учительницу «не выставлять видео такого откровенного рода или закрыть профиль». Мама ученицы гимназии добавила, что её дочь смотрит, и авторитет учительницы русского языка и литературы Виктории Кашириной не преподавательский.

Педагог не стала удалять видео, и директор частной «Онлайн-гимназии № 1» потребовал уволиться по собственному желанию. Учительница отказалась уйти с работы, тогда ей пригрозили увольнением за аморальное поведение,- сообщает «Сиб.ФМ».

В пресс-службе министерства образования Новосибирской области сообщили, что у них нет полномочий на проведение ревизий в гимназии,- передаёт радиостанция «Говорит Москва».

По информации администрации гимназии, Виктория Каширина 13 декабря уволена по собственному желанию.

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