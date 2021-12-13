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Прекращено уголовное дело против разбившего истребитель Су-30СМ полковника ВВС

, 14:44 Источник: Коммерсантъ

Прекращено уголовное дело против разбившего истребитель Су-30СМ полковника ВВС
Фото: соцсети

Суд прекратил уголовное преследование полковника Сергея Прокофьева, бывшего командира 105-й гвардейской смешанной авиационной Борисовской Померанской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии. В 2018 году на взлетной полосе, перепутав рычаги в кабине, он разбил носовую часть истребителя Су-30СМ. Оцененный экспертами ущерб составил 43 млн 449 тыс. 412 руб.

Десятого октября 2018 года Сергей Прокофьев должен был отправиться на Су-30СМ с аэродрома Восточный в учебно-тренировочный полет, чтобы отработать на малых высотах сложный пилотаж и провести воздушный бой с маневренной целью. Но истребитель не смог подняться даже на малую высоту. Прокофьев перепутал рычаги управления, после чего самолет ударился носовой частью о бетон.

Военный следственный отдел СКР возбудил в отношении офицера уголовное дело. Командование 105-й смешанной авиационной дивизии, размещенной под Воронежем, потребовало взыскать с него многомиллионный ущерб. В мае 2020 года полковника Прокофьева уволили с военной службы в запас, но его тяжба с ведомством продолжилась.

Прокофьев и его адвокат утверждали, что создателями Су-30СМ были допущены существенные конструктивные недостатки в оформлении панели, на которой находятся приборы управления самолетом. Они указали, что «рычаг фонаря» и «рычаг крана шасси», которые перепутал ответчик, находятся на панели приборов самолета рядом друг с другом, имеют один внешний вид и покрашены в один и тот же цвет.

В итоге суд освободил полковника ВВС от оплаты ремонта разбитого истребителя. С Прокофьева взыскали всего 70 тысяч рублей.

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