Аудитория назвала возвращение «Землян» на сцену камбэком года

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13 декабря 2021, 12:04

Легендарная советская группа «Земляне» объявила о своем возрождении. Возвращение на сцену стало триумфальным — коллектив получил награду сразу двух конкурсов. Один из них — премия доверия потребителей «Марка №1 в России». Организаторы провели опрос и по его результатам присудили группе победу в номинации «За вклад в развитие отечественной музыки. Comeback года».

Другим успехом стала победа в категории «Возрождение года» на конкурсе LeadersAwards. Барабанщик группы Владимир Киселев поблагодарил поклонников за их голоса и выразил свои эмоции после события.

«Когда мы воссоединились с гитаристом Игорем Романовым, мы мечтали снова вместе выступать и записывать песни, но мы даже не предполагали, какой прием устроят нам наши поклонники! Мы говорим им: огромное спасибо, что голосовали за нас и вывели группу в топ этой престижной премии! «Землян» нельзя отделить от фанатов – мы одна семья!», — сказал он.

Церемония награждения лауреатов прошла в Государственном Кремлевском Дворце. На награждении присутствовали звезды шоу-бизнеса. Премия «Марка №1 в России» продолжает свою историю с 1998 года. Партнером выступает исследовательская организация ВЦИОМ. Телеверсию праздничного концерта в рождественский вечер, 7 января, покажет канал ТВЦ.

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