Квантовый скачок в виноделии: “Абрау-Дюрсо” поразило мировое жюри своим шампанским

Аргументы Недели → Общество 13+

13 декабря 2021, 11:57

Российская компания “Абрау Дюрсо” вернулась домой с престижного международного винного фестиваля Sparkling Wine World Championships 2021 с наградами высших проб. Эксперты со всего мира присудили российскому производителю золотую медаль за игристое вино Victor Dravigny Brut 2018 года урожая, серебряную за Brut d’Or Blanc de Blancs 2018 года. А также винный дом “Абрау Дюрсо” стал чемпионом в номинации Rising Star («Восходящая звезда») - победа в этой номинации вручается самому многообещающему производителю в мире.



В этом году в конкурсе участвовало рекордное количество участников 170 компаний из 19 стран мира, среди которых были легендарные бренды Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Ruinart, Louis Roederer, Ferrari Trento, Cantina Settecani.



Сhampagne & Sparkling Wine World Championships — престижнейший специализированный международный конкурс шампанских и игристых вин, который был основан в 2014 году писателем и журналистом Томом Стивенсоном. Признанный эксперт международного уровня выпустил более двух десятков книг об игристых и шампанских винах, которые были переведены более чем на 25 языков. На счету Стивенсона более 30 литературных и профессиональных премий, он трижды становился «Винным писателем года». Полученный «Абрау Дюрсо» титул звучит, как «World Champion Tony Jordan Rising Star» - «Восходящая звезда» имени Тони Джоржана», одного из самых известнейших австралийских производителей игристых вин, бессменного участника жюри конкурса вплоть до своей кончины в 2019 году



Главная цель конкурса поощрять и стимулировать производителей, повышать качество и статус игристых вин во всем мире, а также знакомить потребителей с лучшими образцами из разных стран.



И Россия впервые добивается таких успехов. Жюри конкурса отметило большие перспективы черноморского винного дома на мировом рынке. Победа «Абрау Дюрсо» присуждалась за вкусовые качества и стала признанной винодельческой провинцией.



Традиционно Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» принимает участие в самых известных дегустационных конкурсах мира, таких как Decanter, Mundus Vini и др. И каждый год игристые и тихие вина становятся обладателями самых высоких оценок от экспертов международного уровня. Награды CSWWC 2021 еще одна веха истории Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» в статусе ведущего производителя игристых вин России, а также важнейшее достижение для всего российского виноделия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости