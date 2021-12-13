Голикова рассказала, как привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить QR-код
13 декабря 2021, 11:48
Привитые иностранными вакцинами российские граждане смогут получить сертификат, QR-код после сдачи теста на антитела. Такую информацию предоставила вице-премьер, руководитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, сертификат даётся на полгода.
Сертификат также смогут получить россияне, которые вакцинировались российским препаратом "Спутник V" в других странах. "Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода", – цитирует РИА Новости заместителя председателя российского правительства.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.