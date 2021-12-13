Голикова рассказала, как привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить QR-код

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13 декабря 2021, 11:48

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Привитые иностранными вакцинами российские граждане смогут получить сертификат, QR-код после сдачи теста на антитела. Такую информацию предоставила вице-премьер, руководитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, сертификат даётся на полгода.

Сертификат также смогут получить россияне, которые вакцинировались российским препаратом "Спутник V" в других странах.

"Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода", – цитирует РИА Новости заместителя председателя российского правительства.

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