Гордость за олигархов, куриные QR-коды и аварийная стабильность. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

13 декабря 2021, 11:15 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



В России у некоторых граждан выросло богатство



В 2018 году накануне празднования Дня Победы над нацистской Германией Владимир Путин заявил, что к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Именно такую задачу он поставил перед правительством РФ.



В Указе президента, размещенном на сайте Кремля, дословно значится: «вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов».



Среди поставленных задач – «рост производительности труда в стране в несырьевых отраслях экономики».



Много воды с тех пор утекло, мир охватила пандемия, и ведущие страны признали, что она больно ударила по мировой экономике в целом. При этом распространение нового вируса не подкосило планы отдельных миллиардеров - они стали еще богаче. Внезапно оказалось, что именно в этом отношении у россиян появился превеликий повод для гордости.



На прошлой неделе Forbes сообщил, что Россия оказалась на третьем месте в мире по росту состояния миллиардеров за последний год. Суммарное состояние российских олигархов выросло на 145 миллиардов долларов — до 630 миллиардов — на 30% (!!!). На первом и втором местах по этому параметру оказались соответственно миллиардеры США и Индии. Так что нашим представителям крупного бизнеса еще есть к чему стремиться.



А как же быть с уровнем жизни обычных россиян, и что происходит с российской экономикой в наши дни? Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что с этим все нормально.



«Благодаря мерам поддержки наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством по поручениям президента, российская экономика вернулась к уверенному росту. Укрепилась и финансовая дисциплина»,- заявил глава кабмина 8 декабря.



Поскольку на площадях России собираться больше трёх в наше время уже нельзя, многие россияне очень болезненно отреагировали на это заявление Мишустина в соцсетях. Комментариев без использования ненормативной лексики оказалось довольно мало.



Отметим также, что в 2024 году состоятся очередные выборы президента РФ, и россияне к тому времени смогут оценить работу правительства по части выполнения Указа Путина. И если, как мы уже видели, пандемия не является тормозом для роста благосостояния отдельных граждан, то что или кто тогда мешает улучшить качество жизни всем рядовым жителям нашей страны?





В Карелии по ошибке снесли не тот аварийный дом



В городе Кондопога рабочие перепутали два многоквартирных дома и снесли не тот, который планировали. К счастью жителей, в квартирах в тот момент никого не было. К счастью чиновников, снесенный по ошибке дом тоже оказался аварийным.



Тем временем председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщил, что задача по переселению россиян из всех аварийных домов будет выполнена до 2030 года.



«Я думаю, мы с этим справимся»,- с некоторой долей сомнения заявил Степашин.



Только вдумайтесь: людям, живущим в помещениях, в которых в любой момент могут рухнуть потолки и сложиться стены, предлагают подождать с переселением еще почти 10 лет! Ремонт в таких домах, в том числе и капитальный, никто, конечно, делать не планирует. Смысла вкладывать деньги в это нет, и получается замкнутый круг.





В Ростовской области непривитые от COVID-19 россияне выдают себя за куриц



Некоторые жители Ростовской области попадают в торговые центры, предъявляя охранникам QR-коды от бытовой техники и продуктов питания. Случается, что сотрудники охраны формально относятся к проверке QR-кодов, после чего непривитые граждане оказываются в местах массового пребывания людей.



«Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке», — отметил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.



Сообщается, что в Ростовской области в настоящее время сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом.





Сила есть и денег надо



На прошлой неделе произошли события, которые «Аргументы недели» анонсировали ранее в рамках еженедельного обзора новостей.



Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, согласно которому произойдет сокращение расходов на здравоохранение и социальную политику. Часть сэкономленных средств уйдет на «национальную безопасность и правоохранительную деятельность».



Помимо этого, Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полиции. Теперь полицейские смогут вскрывать автомобили и заходить в квартиры россиян без наличия соответствующих документов и

выставлять оцепление вокруг жилых домов.





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