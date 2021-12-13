Челябинская область стала лидером по площади укладки дорожного покрытия

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13 декабря 2021, 10:25 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Контрольно-счетная палата региона представила экспресс-анализ результатов дорожной деятельности в УрФО за 11 месяцев 2021 года.

Согласно опубликованному сегодня исследованию, общая площадь укладки верхних слоев дорожной одежды в субъектах Уральского федерального округа составила 10,2 миллиона квадратных метров.

Более 31% от этого показателя приходится на Челябинскую область, которая стала лидером среди регионов Урала по площади укладки дорожного покрытия. В период с января по ноябрь 2021 года в Челябинской области было уложено 3,2 миллиона квадратных метров верхних слоев.

На втором и третьем местах рейтинга расположились Курганская (2,7 миллиона квадратных метров) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,5 миллиона).

За 11 месяцев 2021 года в ходе реализации федеральных программ из выделенных 5,7 миллиарда рублей Челябинская область использовала 5,5 миллиарда — то есть 96%. В среднем регионы УрФО потратили 91,5% от выделенного бюджета.

В ходе прямой линии, которая состоялась на прошлой неделе, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что сейчас регион активно занимается федеральными и региональными трассами. Эта работа будет продолжена.

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