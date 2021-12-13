Российской певице Кате Кищук исполнилось 28 лет

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13 декабря 2021, 08:45 Наталья Полянская

Катя Кищук родилась 13 декабря 1993 года в городе Туле. Мать старалась развивать в дочери творческие способности. Девушка выбрала профессию актрисы и по окончании школы переехала в Москву, где поступила на театральный факультет Московского института культуры. Через некоторое время Катя перевелась в Гнесинку, где отучилась два года. Вскоре она бросила учёбу и отправилась в Азию — сначала в Таиланд, а через несколько месяцев в Китай. В Азии Кищук подписала контракт на концертный тур, но в тур не поехала, поскольку к дате его начала выиграла кастинг в «Серебро».

За три года, что провела в группе, певица приняла участие в записи альбома «Сила трёх» и в съёмках девяти клипов. Позже в 2018 году она объявила о своём уходе из группы через некоторое время, после того, как группу покинула Ольга Серябкина.

1 февраля 2019 года исполнительница начала сольную карьеру. В том же месяце в СМИ появилась информация, что она больше не является не только участницей «Серебра», но и вообще артисткой лейбла Malfa, — Максим Фадеев расторгнул с ней контракт.

Позже девушка записала песню «Мишка» с группой «Пошлая Молли». Трек вышел в формате музыкального клипа 20 декабря 2019 года.

С 2019 года Кищук встречается с британским репером Slowthai. 18 июня 2021 года у Кати и Тайрона родился сын, которого назвали Рэйн. Певица не афишировала свою беременность до рождения ребёнка.

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