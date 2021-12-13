Наиле Аскер-заде исполнилось 34 года: творческий путь журналистки

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13 декабря 2021, 08:33 Наталья Полянская

Сегодня российская журналистка и телеведущая Наиля Аскер-заде отмечает свой день рождения. Ей исполняется 34 года.



Наиля Аскер-заде родилась 13 декабря 1987 года в Баку и там же провела детство. Девушка окончила с золотой медалью французскую спецшколу в Волгограде. После чего она поступила на экономический факультет Волгоградского государственного университета. Второе образование получила в МГИМО в 2017—2019 годах на магистерской программе «Международные финансы».

Переехав в Москву, Аскер-заде стажировалась в экономических новостях на НТВ, а после работала редактором-международником на РБК-ТВ, совмещая с работой в экономическом отделе издания «Коммерсантъ». Позже перешла на работу в экономический блок газеты «Ведомости». На «России-24» Наиля начинала как интервьюер, потом вела новости, периодически делала собственные репортажи, в частности, с экономических мероприятий и форумов

Вскоре журналистка появилась в программе «Действующие лица» на «России-1». Среди интервьюируемых Аскер-заде личностей были Рамзан Кадыров, миллиардеры Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Владимир Потанин, директор СВР Сергей Нарышкин, тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, украинский политик Виктор Медведчук, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и многие другие.

С апреля по май 2020 года Аскер-заде занималась съёмками документального цикла «Опасный вирус», посвящённого созданию вакцины в новосибирской лаборатории «Вектор» и борьбе с COVID-19 в России.

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