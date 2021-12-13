Около 100 тысяч жителей Дона поучаствовали онлайн в Уроке памяти на «Самбекских высотах»

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13 декабря 2021, 09:00

Фотографии: Олега Авакимова

Привлечь такую внушительную аудиторию к Уроку в Ростовской области удалось благодаря прямому включению городов и районов. А посвящен был Урок Героям Советского Союза 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса.

О казачьем корпусе вспоминали как о настоящей легенде Великой Отечественной. Этот корпус доблестно сражался с фашистами на Северном Кавказе в период освобождения Дона, Донбасса, Таврии, Правобережной Украины, Молдавии. А позже, после освобождения Советского союза, на территории Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Десятки тысяч донских казаков мужественно воевали в составе самых разных пехотных, артиллерийских, бронетанковых и авиационных частей Красной Армии. За время боевых действий корпус истребил 59 045 и взял в плен 23 852 вражеских солдат и офицеров, уничтожил 676 танков и САУ, 128 бронемашин, 947 орудий, 97 самолетов, 1 362 пулемета, 4 572 автомашины, захватил 11 бронемашин, 311 орудий, 15 самолетов, 988 автомашин, 14 паровозов и 11 248 лошадей. Совершенные фронтовиками многочисленные боевые подвиги были отмечены высокими правительственными наградами.

31 977 солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями. 11 воинов удостоены звания Героев Советского Союза, в том числе – посмертно. Каждого на уроке мужества в этот день вспомнили поименно: «Василий Огурцов сражался смело и отчаянно. В разгар боя под ним погибла лошадь, фронтовик пошел на врага врукопашную. Живым не вернулся. Похоронен под Будапештом. Там же – прах Михаила Рогова. При прорыве обороны противника, ворвавшись в его траншею, он уничтожил пулеметный расчет. Его полк перешел в успешное наступление. А бесстрашный воин погиб…»

Одними из самых внимательных учеников Урока памяти, без сомнения, были кадеты казачьих образовательных учреждений, учащиеся школ со статусом «казачьи», активисты казачьей детско-молодежной организации «Донцы», вообще, пожалуй, все донские казаки, а также поисковики Ростовской области.

Вживую внимали уроку почетные гости, приехавшие в этот день на «Самбекские высоты» – Герои Российской Федерации Владимир Булгаков и Александр Дзюба. Владимир Васильевич прошел путь от лейтенанта до генерал-полковника, от командира взвода – до заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками и командующего войсками военного округа. Руководил многими боевыми операциями в Афганистане и Чечне. Александр Иванович – отставной полковник, бывший начальник воздушно-огневой и тактической подготовки-старший летчик 325-го отдельного транспортно-боевого вертолётного полка Северо-Кавказского военного округа. Побывал во многих горячих точках. Прошел Афганистан, участвовал в Грузино-Абхазском и Осетино-Ингушском конфликтах. Его имя носит Красноармейская школа в Зерноградском районе.

Со знаменитыми земляками и кадетами, подготовившими урок, встретился в музее заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев – он тоже принял участие в патриотическом мероприятии.

Портрет каждого из одиннадцати героев с пометкой «Бессмертный полк» держали кадеты под сводами музея, у экспозиции, посвященной гвардейскому корпусу. С героями и о героях говорили прозой и стихами:

«Гордится им Ленинакан!

И славы этой он достоин –

Бесстрашный Грант Оганиянц,

Лихой танкист и храбрый воин.

Когда на минах замер полк,

И под огнем все танки встали,

Он просто вышел и провел весь полк,

как будто сам был крепче стали…»

«…Он был в бою бесстрашен, как атлант

Казалось, в мире нет сильнее этой злости,

Он был для нас не просто «лейтенант» –

Все звали: «Недорубов дядя Костя».

Все истории – как одно мгновение. На самом же деле – целая жизнь, в лицо которой посмотрела нелепая смерть. Так говорили участники мемориального мероприятия. Об этом были сегодня их песни. А еще о том, что в наследство ныне живущим поколениям дан мир и надежная память. Она – в музеях, книгах, пожелтевших письмах и фотокарточках, кадрах кинохроники, горьких минутах молчания и скорбных монументах. В каждом городе, в каждом поселке. Потому так нужны нынче уроки мужества. С настоящими героями войн, с воспоминаниями о прошлом, с надеждой на будущее и с верой о том, что никому и никогда не удастся перечеркнуть подвиг павших, ибо память о них вечна.

- Друзья, мы обязательно должны помнить историю, изучать ее и гордиться своими героями, – сказал Михаил Корнеев, обращаясь к аудитории. – Вместе мы должны отметить 80-летие создания нашего гвардейского корпуса. Всем, кто присутствует сегодня в музее, передаю слова благодарности губернатора Ростовской области за подготовку к уроку мужества, за участие в нем и соавторство.

Исторические зарисовки и миниатюры представили на Уроке кадеты Шахтинского и Белокалитвинского казачьих кадетских корпусов, девушки Мариинской гимназии.

- Уроки мужества всегда давали молодежи хороший импульс. Было время, когда их предали забвению, но сегодня все возрождается, что очень отрадно видеть, – сказал Владимир Булгаков, являющийся еще и почетным шефом Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса. – Уверен, что молодежь, побывавшая сегодня в святом месте под названием «Самбекские высоты», будет всегда с гордостью вспоминать, как чествовала своих героических земляков и гордиться своей сопричастностью к увековечению их памяти.

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