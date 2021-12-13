Как изменились федеральные трассы Челябинской области в 2021 году

Аргументы Недели → Общество 13+

13 декабря 2021, 07:46 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Об итогах дорожно-строительного сезона в ходе «Большой редакции» расскажет и.о. начальника ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Владимир Муравьев.

Сегодня, 13 декабря, состоится очередной выпуск проекта «Большая редакция». Исполняющий обязанности начальника федерального казенного учреждения «Управление автомобильных дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев ответит на вопросы о дорожно-строительном сезоне-2021.

В ходе мероприятия планируется обсудить ремонт федеральных трасс Челябинской области, состояние дорог, а также планы Упрдор «Южный Урал» на ближайшие годы.

Диалог будут вести главные редакторы ведущих СМИ региона. Свой вопрос также может оставить любой зритель трансляции.

Прямой эфир начнется в 11 часов. Увидеть его можно будет в группах «МК-Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск», «Губерния», «Миасский рабочий» и «Копейский рабочий» в социальных сетях.

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