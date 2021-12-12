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Straits Time: в Сингапуре два льва вырвались из клеток в аэропорту Чанги

, 21:46

Straits Time: в Сингапуре два льва вырвались из клеток в аэропорту Чанги
фото: pixabay.com

В Сингапуре два льва во время транспортировки через аэропорт Чанги вырвались из клеток. Всего в клетках перевозили семь львов из местно зоопарка. Об инциденте со львами в аэропорту Чанги пишет местная газета Straits Times.

Маршрут перевозки львов не уточняется. По данным издания, один из львов, выбравшись из клетки, забрался на нее. О пострадавших не сообщается. На место происшествия в аэропорт срочно вызвали ветеринаров. Специалисты на непродолжительное время усыпили львов. Зверей вернули компании-оператору зоопарка.

Некоторое время львов продержат под наблюдением, и после будут обсуждать с Сингапурскими авиалиниями варианты перевозки животных.

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