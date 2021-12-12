В Подмосковье пятилетняя девочка врезалась в поезд при катании с горы на «ватрушке»

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12 декабря 2021, 19:59 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Подмосковье пятилетняя девочка получила травму головы при катании с горы на «ватрушке». Инцидент произошёл в Королёве в субботу. Девочка каталась с родителями с горки на тюбинге. При наезде на бугор «ватрушка» изменила направление движения и покатилась в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей.

В этот момент проезжал поезд. Ребёнок получил травмы головы, ударившись о колесо поезда. Девочку госпитализировали. В больнице ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

В СКР призвали всех родителей к более ответственному подходу к обеспечению безопасного осуществления катания с горок. Родители должны помнить, что ледяные горки – источник повышенной опасности. Нельзя оставлять малышей без присмотра взрослых, кататься в необорудованных для этого местах, необходимо исключить любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмированию при катании с горок на тюбингах или другом инвентаре.

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