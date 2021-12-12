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Премьер Израиля Беннет сообщил о начале вакцинации в школах

, 18:53 Источник: РИА Новости

Премьер Израиля Беннет сообщил о начале вакцинации в школах
Gil Cohen Magen, globallookpress.com

Министерство здравоохранения Израиля с воскресенья начинает экстренную программу по увеличению вакцинации. С утра 12 декабря вакцинация от коронавируса проводится в школах по всему Израилю.

Премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет на сегодняшнем заседании кабинета министров сообщил, что также будет изучен вопрос вакцинирования четвёртой дозой граждан, находящихся в группе риска.

В Израиле массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19 началась 20 декабря 2020 года. Израильтян прививают препаратом Pfizer. С 10 января прошлого же года вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в этой стране стартовала в начале июня в этом году. В настоящее время более 5,78 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,12 миллиона граждан.

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