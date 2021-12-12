Во Владимирской области в ДТП погибли пять человек

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12 декабря 2021, 18:32 Источник: ЧП Владимир, Вконтакте

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Во Владимирской области в воскресенье утром в ДТП погибли пять человек. Авария произошла в пять часов утра на 323-м километре автодороги М-7 "Волга" на территории Гороховецкого района. По предварительным данным полиции, водитель легкового автомобиля ВАЗ совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем Hino.

В результате погибли водитель легковушки и четверо его пассажиров. На сайте областного управления МВД уточнили, что водитель ВАЗ выехал на полосу разгона попутного направления, где совершил столкновение с грузовиком.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В ночь на воскресенье в Собинском районе области на 149 км автодороги М-7 "Волга" водитель автомобиля "ГАЗ" не учёл погодные условия, выбрал небезопасную скорость, в результате потерял управление и наехал на грузовик "Мерседес" с полуприцепом.

Пострадавших доставали из кабины "Газели" с помощью спасательных устройств. От полученных травм скончался пассажир автомобиля - 26-летний мужчина. Водитель пострадал, ему оказана медпомощь.

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