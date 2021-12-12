Подозреваемый в избиении бывшего замминистра Нейжмак-Иорданский отпущен под подписку о невыезде

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12 декабря 2021, 18:10

Подозреваемый в избиении бывшего заместителя министра энергетики Леонида Тропко актёр Глеб Нейжмак-Иорданский отпущен под подписку о невыезде. ТАСС передаёт эту информацию со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве декабря в больнице скончался бывший заместитель министра энергетики РФ Леонид Тропко. Как написали СМИ, бывшего чиновника избил 18 ноября Глеб Нейжмак-Иорданский

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти первого экс-замминистра энергетики после избиения и инициировал вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей московского СК.

По подозрению в избиении Тропко был задержан 31-летний Нейжмак-Иорданский. Он признался в содеянном.

По данным источника, госпитализированный с травмами головы бывший энергетик скончался в больнице от коронавируса. По предварительным данным информатора ТАСС, причиной смерти Леонида Тропко стал коронавирус, а не нанесенные травмы в ходе избиения. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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