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В Башкирии пропал 38-летний Ильнур Калямов

, 16:43 Источник: Ильнур Калямов

В Башкирии пропал 38-летний Ильнур Калямов
Ильнур Калямов, фото: vk.com/kalyamo

В Башкирии 25 ноября пропал 38-летний артист Ильнур Калямов. К поиску мужчины подключились волонтёры.
До сих пор о певце нет никакой информации.

Ильнур Калямов поёт, сам пишет песни, делает хорошие аранжировки, известен в Башкортостане по проекту «Юлдаш йыры». Калямов работал в музыкальной студии, сообщила изданию «Башинформу» учалинский журналист Бану Кагарманова.

В последний раз, 25 ноября, Ильнура Калямова видели в д. Уразово Учалинского района. Свой телефон музыкант потерял, на его страницы в соцсетях заходят родственники.

Родственники подали заявление в полицию. Розыском пропавшего певца также занимаются волонтёры.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ильнура Калямова, просят написать или позвонить по телефону 89603877214 или в дежурную часть полиции по номеру 102.

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