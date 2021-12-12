Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о ситуации со сменой курса пассажирского самолета из-за неопознанного судна в небе

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12 декабря 2021, 12:24 Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixels.com

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Сочи, изменил курс над Черным морем из-за появления неопознанного воздушного судна в небе. Инцидент произошел 11 декабря примерно в 50 километрах от берега.

«В 11:56 (мск) в зоне ответственности Ростовского РЦ ЕС ОрВД неопознанное воздушное судно с кодом ответчика 3203, на эшелоне FL210 вошло в зону РПИ УРСС (аэропорта Сочи. — Прим. ред.) без связи с органами УВД. В период с 11:56 до 12:06 для предотвращения нарушения интервалов эшелонирования вынужденное изменение курса полета ВС рейсов SU-1136 и U6-219»,- пишет Телеграм-канал Aviaincidents.

На борту самолета находились более 160 человек.

Также изменить курс пришлось Boeing-737 «Аэрофлота», который летел из Шереметьево в Сочи.

В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах случившегося в воздушном пространстве.

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