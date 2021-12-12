Эксперт по защите прав потребителей Павел Шапкин рассказал, как выбирать искусственную ель

Аргументы Недели → Общество 13+

12 декабря 2021, 10:56 Источник: RT

Фото: pixabay.com

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью RT рассказал, на что необходимо обращать внимание при покупке искусственной новогодней ели.

Первое — запах. Если елка сильно и неприятно пахнет — откажитесь от ее покупки.

«Запах — это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание вот этих растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем, тем более что ёлка будет стоять на протяжении, может быть, двух и более недель. К этому нужно относиться внимательно», — сказал эксперт.

Второе, на что следует обратить внимание, - из какого материала сделана елка. По словам Шапкина, лучше всего, если это будет полиэтилен.

«Это самый безопасный пластик. Все хлоро- и стиролосодержащие пластики выделяют вредные вещества. Единственный более или менее нормальный полимерный материал — это полиэтилен низкого давления, где не использованы пластификаторы для придания ему дополнительной пластичности или отвердители. Лучше всего смотреть — там есть маркировка на упаковке: если полиэтилен, можно смело брать, будет долго служить и достаточно безопасно», — советует Шапкин.

Эксперт предупредил, что производители часто комбинируют качественные и дешёвые материалы. «Нужно внимательно посмотреть, потрогать, потому что за счёт того, что где-то внутри используются более дешёвые материалы, она может быть менее долговечной, будет сыпаться», — заключил эксперт.

Ранее аналитики подсчитали, что в этом году россияне планируют потратить в Новый год и каникулы в среднем 18,5 тысячи рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости