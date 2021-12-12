В Москве прошел первый всероссийский образовательный бизнес-форум «Репутация»

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12 декабря 2021, 00:59

10 декабря 2021 года Crocus City Hall стал огромным пространством знаний в рамках бизнес-форума «Репутация». Событие стало первым деловым образовательным мероприятием такого масштаба в России. В течение дня прошло около десяти панельных дискуссий, на которых были подняты актуальные вопросы бизнес-образования. Спикерами выступили более 35 крупнейших игроков делового мира.

Поддержку в проведении форума оказало Министерства культуры России. Соорганизаторами также выступили видные деятели российского бизнеса: Эмин Агаларов, первый вице-президент Crocus Group и глава медиахолдинга «Жара», Андрей Бургарт, соорганизатор делового клуба RRCC и руководитель Crocus Media, и Анна Русска, которая основала ANNARUSSKA Group. Информационным партнером выступило коммуникационное агентство Pvgmedia.ru.

Организаторы выразили надежду, что со временем образовательный бизнес-форум будет набирать популярность и завоюет свою репутацию не только в России, но и за рубежом. Скоро делиться опытом будут приезжать и иностранные акулы бизнеса. Учредители отметили, что такое мероприятие будет задавать направление для развития деловой молодежи.

Участники познакомились с лидерским опытом и историей становления известных деловых личностей. Среди спикеров были бизнес-эксперты, деятели науки, образования и культуры: председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, основатель Novikov Group Аркадий Новиков, генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, президент ФИДЕ, председатель фонда «СКОЛКОВО» Аркадий Дворкович и многие другие.

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