Ушёл из жизни бывший начальник ГРУ, генерал-полковник Фёдор Ладыгин

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11 декабря 2021, 22:33 Источник: ТАСС, Интерфакс

Фёдор Ладыгин, фото с сайта Википедия

В Москве в субботу, 11 декабря, умер бывший начальник Главного разведывательного управления (ГРУ), генерал-полковник Фёдор Ладыгин. Об уходе из жизни Фёдора Ивановича Ладыгина после продолжительной болезни сообщил глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин. Бывшему главе ГРУ было 84 года.

Генерал-полковник Ладыгин руководил ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 1992-1997 годах, после увольнения в запас был вице-президентом Союза ветеранов военной разведки и членом экспертного совета комитета Совета федерации по международным делам.

Фёдор Ладыгин родился в Белгородской области, окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского и Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генштаба ВС СССР.

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