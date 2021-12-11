Ушёл из жизни бывший начальник ГРУ, генерал-полковник Фёдор Ладыгин
11 декабря 2021, 22:33Источник:
ТАСС, Интерфакс
В Москве в субботу, 11 декабря, умер бывший начальник Главного разведывательного управления (ГРУ), генерал-полковник Фёдор Ладыгин. Об уходе из жизни Фёдора Ивановича Ладыгина после продолжительной болезни сообщил глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин. Бывшему главе ГРУ было 84 года.
Генерал-полковник Ладыгин руководил ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 1992-1997 годах, после увольнения в запас был вице-президентом Союза ветеранов военной разведки и членом экспертного совета комитета Совета федерации по международным делам.
Фёдор Ладыгин родился в Белгородской области, окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского и Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генштаба ВС СССР.
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