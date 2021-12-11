Сакинат Магомедова из Дагестана родилась без рук, стала чемпионкой по паратхэквондо и воспитывает двоих детей

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11 декабря 2021, 20:43

Фото: Инстаграм @sakinat033

В Махачкале живет женщина, которая все делает ногами. Сакинат Магомедова родилась без рук, но это ее не сломило.

Отец отказался от Сакинат сразу после рождения, ушел из семьи. Матери тогда было 22 года, но она не растерялась и не оставила девочку в роддоме, как ей советовали. Несколько лет Сакинат проучилась в интернате для детей-инвалидов. Когда в Чечне началась война, пришлось переехать в Дагестан. Там Сакинат живет и сегодня.

Женщина умеет делать ногами буквально все – готовить еду, мыть посуду, чистить картошку, красить губы, стричь волосы, рисовать. Сакинат много времени проводит в спортзале. Раньше даже занималась единоборствами, получила титул чемпиона Европы и мира по паратхэквондо. Сейчас упорно учится стрелять из лука.

Сакинат одна воспитывает двоих детей. Сыну 21 год, его отец умер. Дочери – десять, девочка ездит к своему папе на каникулы. Мечта Сакинат Магомедовой – иметь возможность обнять своих детей хотя бы с помощью протезов и получить водительские права.

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