В Челябинске к Новому году установили 25 новых световых фигур

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11 декабря 2021, 16:12 Анна Семенова

Власти попросили бережно относиться к установленной красоте. Фото: Администрация Челябинска

Всего город украшают 59 праздничных объектов.

Самый любимый всеми праздник совсем скоро. И Челябинск вовсю готовится к нему. На днях открыли светомузыкальный тоннель на Кировке, в разных точках города установлены световые арт-объекты: гирлянды, консоли, инсталляции, которые добавляют настроения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего в этом году радуют глаз челябинцев 59 световых фигур, 25 из которых совершенно новые.

Возле 23-й гимназии на улице Кирова появился красивейший рояль. Возле арены «Трактор» - новогодняя елка. В Центральном районе деревья украшены сияющими звездами. Для радости горожан здесь будут установлены световые качели и скамейки, а пространство заполнят гирлянды и шары.

В парке «Дружба», созданном в Тракторозаводском районе, 20 декабря засияет огнями световое дерево и лабиринт.

В «Академе», по улице 40 лет Победы вскоре вырастут сказочные фигуры Деда Мороза со Снегурочкой. Будет здесь и огромный елочный шар, с которым можно сделать красивые фото.

Власти обратились к горожанам, чтобы к красоте относились бережно, не ломали, не портили и не крали, что уже было в прошлые годы.

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