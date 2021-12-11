В судах России запретили использовать мат в текстах судебных постановлений

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11 декабря 2021, 15:57 Источник: Совет судей РФ

Суд, Zamir Usmanov/globallook.com

Комиссия Совета судей Российской Федерации по этике сочла недопустимым использование ненормативной лексики в постановлениях судов всех уровней. Если нецензурного слова в судебном акте избежать не удается, рекомендуется заменять часть слова звездочками. Соответствующее информационное письмо размещено на сайте Совета судей РФ.

«Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям. Поэтому присутствие нецензурной бранной лексики в судебных актах следует рассматривать в качестве обстоятельства, негативно влияющего на авторитет правосудия», — говорится в письме.

Причина появления в тексте судебных актов нецензурных слов и выражений в том, что в текст документа бездумно копируются фрагменты исковых заявлений, прений сторон и т. п.

Совет рекомендовал судьям и секретарям судебных заседаний тщательнее готовить тексты постановлений и использовать пропуски в бранных словах или замену части таких слов определенными символами.

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