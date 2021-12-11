Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

Аргументы Недели → Общество 13+

11 декабря 2021, 13:38 Наталья Полянская

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой проводится каждый год 11 декабря. Впервые он был проведён в 1998 году Всемирной организацией здравоохранения в содружестве с рядом организаций, занимающихся исследованиями в области бронхиальной астмы.

Цели проведения Всемирного дня — повышение знаний о бронхиальной астме среди населения и пациентов, информирование о профилактике, выявление новых случаев болезни на ранней стадии, повышение качества оказания медицинской помощи больным.

На развитие бронхиальной астмы влияет загрязнение атмосферного воздуха потенциальными аллергенами, а также курение и потребление ненатуральных продуктов питания, которые представляют большую опасность для здоровья жителей, особенно больших городов. По данным Федерального фонда социально-гигиенического мониторинга, город Красноярск является территорией риска по развитию бронхиальной астмы и ХОБЛ.

Астма стала распространенной сравнительно недавно. Еще полвека назад носителями грибка, провоцирующего появление астмы, были лишь 5-10% всего населения, сегодня этот показатель около 70%. В мире проживает около 300 млн. больных астмой, при этом каждое десятилетие их число возрастает в полтора раза.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости