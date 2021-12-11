Сегодня отмечается день основания детского фонда ООН «ЮНИСЕФ»

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11 декабря 2021, 13:30 Наталья Полянская

Детский фонд ООН — международная организация, которая действует под эгидой Организации Объединённых Наций. ЮНИСЕФ является преемником Международного фонда помощи детям, созданного в 1946 году ООН.

Фонд под названием «Чрезвычайный фонд защиты детей ООН» был создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН в качестве временной вспомогательной организации для оказания помощи детям, в том числе пострадавшим в результате Второй мировой войны. Первым его возглавил Л. Райхман. В 1953 году ООН сделала организацию постоянной и расширила круг её деятельности, а фонд получил своё нынешнее наименование с сохранением первоначальной аббревиатуры UNICEF.

В 2018 году ЮНИСЕФ оказал помощь в рождении 27 миллионов младенцев, провел пентавалентную вакцину примерно 65,5 миллионам детей, предоставил образование 12 миллионам детей, вылечил четыре миллиона детей с тяжелым острым недоеданием и оказал помощь в 285 чрезвычайных ситуациях в 90 странах мира. В связи с пандемией COVID-19 2020 года ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения и другие агентства опубликовали руководство по здоровому воспитанию детей.

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